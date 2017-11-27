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14-летняя Полина Богусевич из России стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение — 2017". На конкурсе в Тбилиси она исполнила песню "Крылья" и набрала 188 очков.

Полина представляет Академию популярной музыки Игоря Крутого. В 2014 году она участвовала в первом сезоне популярного шоу "Голос. Дети", а через год получила диплом первой степени международного вокального конкурса "Сан-Ремо".

Второе место занял представитель Грузии, а третьей стала юная певица из Австралии.

Источник: life.ru

Фото: vk.com