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Тысячи туристов застряли на Бали после того, как международный аэропорт острова закрылся на сутки из-за извергающегося вулкана Агунг. Об этом сообщает Associated Press.

Сотни рейсов отменены, несколько направлявшихся на Бали самолетов были вынуждены сесть в Джакарте или в аэропортах Сингапура.

Руководство аэропорта решило временно закрыть его, поскольку пепел от вулкана поднялся на летную высоту.

Ранее сообщалось, что Агунгу присвоили наивысший уровень опасности.