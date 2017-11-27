Туристы застряли на Бали вместе с извергающимся вулканом

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В мире | 27 ноября 2017 года, 09:04

Тысячи туристов застряли на Бали после того, как международный аэропорт острова закрылся на сутки из-за извергающегося вулкана Агунг. Об этом сообщает Associated Press.

Сотни рейсов отменены, несколько направлявшихся на Бали самолетов были вынуждены сесть в Джакарте или в аэропортах Сингапура.

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Руководство аэропорта решило временно закрыть его, поскольку пепел от вулкана поднялся на летную высоту.

Ранее сообщалось, что Агунгу присвоили наивысший уровень опасности.

Источник: Газета.ru
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