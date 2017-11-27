Туристы застряли на Бали вместе с извергающимся вулканом
В мире | 27 ноября 2017 года, 09:04
Тысячи туристов застряли на Бали после того, как международный аэропорт острова закрылся на сутки из-за извергающегося вулкана Агунг. Об этом сообщает Associated Press.
Сотни рейсов отменены, несколько направлявшихся на Бали самолетов были вынуждены сесть в Джакарте или в аэропортах Сингапура.
Руководство аэропорта решило временно закрыть его, поскольку пепел от вулкана поднялся на летную высоту.
Ранее сообщалось, что Агунгу присвоили наивысший уровень опасности.
Источник: Газета.ru