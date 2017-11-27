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Гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским пройдет в понедельник в концертном зале имени Чайковского в Москве, сообщили РИА Новости в министерстве культуры Красноярского края, где родился оперный певец.

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.

"Гражданская панихида и прощание с Дмитрием Александровичем Хворостовским будет в Москве, в концертном зале имени Чайковского, 27 ноября с 10.00 до 13.00 часов", — сказала собеседница агентства.

В краевом минкультуры отметили, что каждый, кто хочет почтить память великого артиста в Москве, может прийти в постоянное представительство Красноярского края при правительстве РФ по адресу: Звонарский переулок, 9.

Ранее народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске. В столичном департаменте торговли и услуг РИА Новости сообщили, что прах певца будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.