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Стоимость наиболее популярной криптовалюты - биткоина - сегодня приблизилась к рекордной отметке в 9,5 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

В ходе утренних торгов на бирже Bitfinex биткоин рос более чем на три процента и торговался в районе 9,6 тысячи долларов, сообщило РИА Новости. При этом ранее на торгах валюта поднималась до отметки в 9,724 тысячи доллара. На бирже OKCoin биткоин рос на 3,6 процента - до 9,7 тысячи долларов, на Poloniex - на 2,58 процента - до 9,5 тысячи долларов.

Между тем напомним, что курс биткоина 13 ноября в ходе утренних торгов снижался до 5605 долларов, что на 29 процентов ниже исторического максимума в 7882 доллара, достигнутого 8 ноября.

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