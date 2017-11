В мире |

Девушка по имени Бейли Селлерс опубликовала в своем Twitter-аккаунте трогательный пост о своем отце. Американка поделилась фотографиями цветов и письма, которые она получила уже после смерти папы.

"Мой отец умер от рака, когда мне было 16 лет. Перед смертью он оплатил доставку цветов, чтобы я получала их каждый год на свой день рождения. Сегодня мой 21 день рождения, и я получаю последний букет от него. Я очень сильно по тебе скучаю, папа", - написала в посте Бейли.

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. pic.twitter.com/vSafKyB2uO — Bailey Sellers (@SellersBailey) 24 ноября 2017 г.

В письме отец попросил девушку больше не плакать о нем, потому что он находится в лучшем месте. Он написал, что всегда будет рядом с ней и пожелал счастливого дня рождения.

"Я хочу, чтобы ты всегда уважала маму и всегда была верна себе. Будь счастлива и живи полной жизнью", - завещал Селлерс отец.

Пост набрал почти 1,5 миллиона лайков и более 350 тысяч репостов. Пользователи соцсети поддержали Бейли и выразили свое восхищение ее отцом.

It must've been so hard for him to write those notes. But did it anyway. That is love. — Kate Bochte (@katebochte) 26 ноября 2017 г.

"Должно быть, твоему отцу было очень трудно написать эти строки. Но он все равно это сделал. Это и есть любовь".

This is such a sweet story. Thank you for sharing! Hope you had a wonderful birthday! Your dad is a good man. — Brian Chambers (@bchambers1) 25 ноября 2017 г.

"Это такая замечательная история. Спасибо, что вы ею поделились. Надеюсь, вы отлично проведете свой день рождения. Ваш отец хороший человек".

Happy Birthday. Your Dad truly loved you. I am so sorry for your loss. May this be a wonderful year coming up for you. I’m sure you’ve made your father proud. — Jeramie Rain (@jeramiedreyfuss) 26 ноября 2017 г.

"С днем рождения! Твой отец действительно любил тебя. Надеюсь, этот год будет замечательным для тебя. Я уверен, отец будет гордиться тобой".