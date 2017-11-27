Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке (1)
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально помолвлены, об этом сообщается в Twitter Кларенс-хауза, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.
"Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке", — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что помолвка принца Гарри и Меган Маркл состоялась ранее в этом месяце, принц Гарри проинформировал о ней ее Королевское Величество и других близких членов своей семьи.
Объявление о помолвке прозвучало на фоне слухов, которые ходили в таблоидах в течение последних месяцев — отмечалось, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале "Форс-мажоры" и предпринимает шаги для переезда в Лондон.
Источник: gazeta.ru