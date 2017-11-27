Создано устройство для борьбы с зависимостью от смартфона
В мире | 27 ноября 2017 года, 15:10
Австрийский дизайнер создал заменитель смартфона, чтобы преодолеть зависимость от гаджетов. Об этом сообщает The Verge.
Устройство представляет собой муляж смартфона из пластика, в который вставлены каменные бусины. Их можно вращать и свайпать, что имитирует действия пользователя при обращении со своим гаджетом.
Создатель заменителя считает, что использование его изобретения поможет людям реже обращаться к своим смартфонам и снизит уровень зависимости.
Источник: gazeta.ru
Фото: pixabay.com