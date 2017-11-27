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Австрийский дизайнер создал заменитель смартфона, чтобы преодолеть зависимость от гаджетов. Об этом сообщает The Verge.

Устройство представляет собой муляж смартфона из пластика, в который вставлены каменные бусины. Их можно вращать и свайпать, что имитирует действия пользователя при обращении со своим гаджетом.

Создатель заменителя считает, что использование его изобретения поможет людям реже обращаться к своим смартфонам и снизит уровень зависимости.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com