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ЕС считает, что закон, согласно которому СМИ с иностранным финансированием могут быть признаны в России иноагентами, угрожает свободе прессы.

Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

"Законодательство об иноагентах идет вразрез с обязательствами и обязанностями России в области прав человека, а распространение его действия на иностранные СМИ <…> представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ", — говорится в заявлении.

Отмечается, что данные меры "являются еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России".

В ЕС уверены, что российское законодательство о признании НПО иноагентами "ещё более усиливает ограничения на осуществление свобод в России".

25 ноября российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в стране иностранными агентами.

В США подчеркнули, что данный закон не является зеркальным ответом "по принципу взаимности" на ограничения работы RT и Sputnik на территории Соединенных Штатов.

13 ноября Министерство юстиции США внесло компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.

Источник: russian.rt.com