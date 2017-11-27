ЕС назвал угрозой закон о СМИ-иноагентах в России (2)
ЕС считает, что закон, согласно которому СМИ с иностранным финансированием могут быть признаны в России иноагентами, угрожает свободе прессы.
Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.
"Законодательство об иноагентах идет вразрез с обязательствами и обязанностями России в области прав человека, а распространение его действия на иностранные СМИ <…> представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ", — говорится в заявлении.
Отмечается, что данные меры "являются еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России".
В ЕС уверены, что российское законодательство о признании НПО иноагентами "ещё более усиливает ограничения на осуществление свобод в России".
25 ноября российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в стране иностранными агентами.
В США подчеркнули, что данный закон не является зеркальным ответом "по принципу взаимности" на ограничения работы RT и Sputnik на территории Соединенных Штатов.
13 ноября Министерство юстиции США внесло компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
Источник: russian.rt.com
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