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Для избежания депортации, всем гражданам Евросоюза, проживающим в Великобритании, в том числе и латвийцам, надо будет обязательно зарегистрироваться под новым статусом, сообщает nra.lv со ссылкой на портал Skaties.lv .

Таким образом британское правительство хочет легализовать эмигрантов после Брекзита.

Сообщается, что на статус постоянного резидента могут претендовать более чем три миллиона человек, в том числе и наши соотечественники. Будет создана абсолютно новая система подсчета имигрантов из Евросоюза.

Получение статуса будет стоит от 70 до 85 фунтов стерлингов (79-95 евро), он будет гарантирован тем европейцам, кто проживал на территории Великобритании как минимум пять лет. Под эту категорию попадают рабочие, самозанятые персоны, студенты, самодостаточные индивиды или их члены семьи.

В свою очередь, тем имигрантам, которые еще не могут доказать, что находились на британской территории в течение пяти лет, предоставят временный статус.

Это значит, что после официального выхода Великобритании из Евросоюза в 2019 году, 29 марта, будет также установлен переходный период - еще два года. Этот срок будет включен в общий стаж пребывания европейцев в стране.

Фото: flickr.com