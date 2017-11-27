"ВКонтакте" разрешила редактировать отправленные сообщения
В мире | 27 ноября 2017 года, 16:08
Социальная сеть «ВКонтакте» произвела обновление сервиса сообщений, сделав доступным редактирование уже отправленного текста. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Пользователи смогут вносить правки в исходящие сообщения в течение суток после отправки. Обновленные сообщения получат специальную отметку «ред.».
Также администрация соцсети ввела дополнительную функцию приглашения в беседу человека, которого нет в списке друзей пользователя. Любой желающий сможет присоединиться к чату по сгенерированной ссылке.
Источник: ПОЛИТ.РУ