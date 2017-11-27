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Директора Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, народного артиста СССР Олега Табакова госпитализировали в реанимацию, рассказали РИА Новости в справочной службе Первой градской больницы.

По словам собеседника агентства, Табаков поступил в шестое отделение реанимации.

В пресс-службе театра "Табакерка" рассказали РИА Новости, что народный артист проходит плановое обследование в частной клинике.

"Олег Павлович давно проходит плановое стоматологическое лечение, он занимается имплантантами", — добавили в пресс-службе. Отмечается, что Табаков приехал на прием, однако "врачи посоветовали ему остаться" и пройти обследование.

Вчера стало известно, что МХТ имени Чехова отменил показ спектакля "Год, когда я не родился", запланированный на 27 ноября. Главную роль в постановке играет Табаков.