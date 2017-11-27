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Кларенс-хаус [официальная резиденция членов британской королевской семьи] объявил о свадьбе принца Гарри и его девушки - актрисы Меган Маркл.

Свадьба 33-летнего принца Гарри, который является пятым в очереди на престол, и 36-летней Меган Маркл состоится весной следующего года.

Как сообщается, помолвка состоялась ранее в ноябре. В заявлении Кларенс-хаус говорится, что принц Гарри был счастлив сообщить о помолвке и получить благословение от родителей Меган Маркл. Как следует из сообщения Кларенс-хаус, о помолвке знали только королева Елизавета II и члены королевской семьи.

Точная дата свадьбы будет объявлена позже.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила пару и пожелала принцу Гарри и его невесте "огромного счастья в будущем".

Принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре этого года - на соревнованиях "Игры непобежденных" (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. Эти соревнования проходят с 2014 года по инициативе принца Гарри.