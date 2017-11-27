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Неизвестные получили доступ к официальному Twitter-аккаунту управления внутренних дел Могилевского облисполкома. Вскоре после этого они разместили объявления о розыске на территории Белоруссии президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Как отмечает портал BY24, спустя несколько часов сообщения о том, что российские чиновники были объявлены в розыск на территории Белорусии "в связи с совершением геноцида в Украине, Сирии, Грузии и Чечне", были удалены. Министерство внутренних дел республики уже сообщило о том, что Twitter-аккаунт был взломан хакерами.

"Доступ к твиттер-аккаунту УВД Могилевского облисполкома @uvdmogilev восстановлен. Приносим извинения подписчикам за неудобства", - говорится в сообщении белорусского силового ведомства.

По информации местного телеканала ОНТ, аккаунт УВД Могилевской области действительно подвергся хакерской атаке. В настоящее время произошедшим занимается управление "К" МВД Белоруссии. Как отмечают журналисты, "шутникам" грозит серьезное наказание в соответствии со статьями 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и 351 (компьютерный саботаж) УК Белоруссии.

При этом телеканал подчеркивает, что задержание злоумышленников может произойти, только если они проживают или находятся на территории Белоруссии, так как другие государства своих граждан обычно не экстрадируют, "а интернет, как известно, не имеет территориальных границ".