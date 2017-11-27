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Аукционный дом Heritage выставит на аукцион картину Джона Ф. Кеннеди и рисунок Дональда Трампа, сообщает New York Post.

На торги 2 декабря будет выставлена картина 35 президента США, написанная им в 1955 году, когда он был сенатором от штата Массачусетс. Стоимость полотна с автографом президента, на котором изображены дома, стоящие у воды, на данный момент составляет $42 тыс. — ставки на нее уже дважды повышались. Рисунок Дональда Трампа, изображающий линию небоскребов Манхэттена, предварительно оценен в $75 тыс., ставки на него пока не делались.

Отмечается, что выставленная на аукцион картина Кеннеди — одна из двух существующих живописных работ, подписанных президентом. Рисунков Трампа насчитывается несколько больше.

Ранее сообщалось, что рисунок Дональда Трампа ушел с молотка за $16000.