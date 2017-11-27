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В Московской филармонии завершилось прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. На здании филармонии висит большой баннер с портретом певца и словами «Навсегда с нами», из колонок играли песни в его исполнении.

За прощанием последует кремация. По завещанию артиста его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске. Одна капсула с прахом будет завтра захоронена на Новодевичьем кладбище, вторую передадут делегации Красноярского края.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет. В 2015 году у него была диагностирована опухоль мозга.