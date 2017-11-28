Противодействие России - одна из главных задач Пентагона в 2018 году (5)
В мире | 28 ноября 2017 года, 09:15
Согласно новому докладу генерального инспектора Министерства обороны США, с которым ознакомился RT, стратегическое противодействие России станет одной из главных задач в 2018 году.
"Помимо того что Россия обладает серьёзным ядерным арсеналом, она значительно развила свои обычные и иные виды вооружений; нарастила мощь своих сухопутных, военно-морских и военно-воздушных стратегических и оперативных сил; создала потенциал для ведения ассиметричных и нетрадиционных боевых действий", — говорится в документе.
Особое внимание в документе уделяется анализу внешней политики России, а также роли России в Сирии.
Источник: Russia Today
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25 ноября российский истребитель Су-30 перехватил патрульный американский самолет P-8 Poseidon над Черным морем.
Об этом сообщил сообщает CNN со ссылкой на представителя Минобороны США Мишель Балданзы. По ее словам, летчик США "не делал ничего, что могло бы спровоцировать экипаж российского истребителя".
И чем спровоцировал? Летел себе мирно, шпионил по-тихоньку и на тебе! :)))))))))
В американском министерстве обороны подчеркнули, что перехват был небезопасным, поскольку российский Су-30 пролетел прямо перед P-8 Poseidon, в результате чего последнему пришлось совершить резкий маневр, и это могло привести к травмам экипажа.
:))))))
Это не первый случай перехвата самолетов над морскими территориями. Ранее Fox News со ссылкой на два источника в правительстве США сообщил, что Су-27 ВКС России "побрил" и здорово напугал экипаж американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем.
Издание The Washington Post процитировало жалобы немецких летчиков - подлетая к российским самолетам на перехват, они видят "средний палец", что очень раздражает ВВС НАТО. "Военные пилоты НАТО сталкиваются с издевками со стороны российских пилотов над Балтикой",- писала газета.
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