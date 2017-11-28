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Согласно новому докладу генерального инспектора Министерства обороны США, с которым ознакомился RT, стратегическое противодействие России станет одной из главных задач в 2018 году.

"Помимо того что Россия обладает серьёзным ядерным арсеналом, она значительно развила свои обычные и иные виды вооружений; нарастила мощь своих сухопутных, военно-морских и военно-воздушных стратегических и оперативных сил; создала потенциал для ведения ассиметричных и нетрадиционных боевых действий", — говорится в документе.

Особое внимание в документе уделяется анализу внешней политики России, а также роли России в Сирии.