СМИ: Харви Вайнштейн покинул Гильдию режиссеров США
В мире | 28 ноября 2017 года, 09:36
Продюсер Харви Вайнштейн, уличенный в домогательствах, вышел из состава Гильдии режиссеров США. Об этом сообщает The Wrap.
«Харви Вайнштейн отказался от своего членства в Гильдии режиссеров», — сообщил представитель организации.
Отмечается, что имени Вайнштейна больше нет на сайте Гильдии.
Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь продюсера.
«Господин Вайнштейн покинул Гильдию режиссеров США, он очень уважает организацию», — заявил он.
Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница администрации экс-президента США Барака Обамы заинтересовалась покупкой The Weinstein Co., сооснователем которой является Вайнштейн.
Источник: Газета.ru