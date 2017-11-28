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Продюсер Харви Вайнштейн, уличенный в домогательствах, вышел из состава Гильдии режиссеров США. Об этом сообщает The Wrap.

«Харви Вайнштейн отказался от своего членства в Гильдии режиссеров», — сообщил представитель организации.

Отмечается, что имени Вайнштейна больше нет на сайте Гильдии.

Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь продюсера.

«Господин Вайнштейн покинул Гильдию режиссеров США, он очень уважает организацию», — заявил он.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница администрации экс-президента США Барака Обамы заинтересовалась покупкой The Weinstein Co., сооснователем которой является Вайнштейн.