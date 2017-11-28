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Украинский президент Пётр Порошенко заявил о создании в стране соответствующего стандартам НАТО нового БТР.

«Новый украинский БТР-4МВ1 — сверхмощная военная машина, модернизированная в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО», — говорится в сообщении главы государства в Facebook.

Он добавил, что БТР усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня.

«Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях», — отметил Порошенко.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак обсудил со стратегическими советниками НАТО основные направления сотрудничества на 2018 год.

Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.