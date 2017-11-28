Доклад США: Россия одержит победу в войне с соседними странами (13)
В мире | 28 ноября 2017 года, 14:07
Американский аналитик Дмитрий Горенбург из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, CNA) и Гарвардского университета подготовил доклад, в котором обозначил сильные и слабые места российской государственной программы вооружений на период 2018-2027 годов.
По мнению эксперта, Россия уже достаточно сильна, чтобы участвовать в войне против рядового противника, а также способна победить любое государство, с которым имеет сухопутную границу, кроме Китая. «В некоторых областях, таких как противовоздушная оборона, противокорабельные ракеты и электронная война, Россия будет продолжать поддерживать имеющиеся возможности, превосходящие таковые у других», — отметил Горенбург.
Источник: Lenta.ru
Россия обороноспособность укрепляет, а НАТОвские то пол меняют, то на шпильках маршируют, то с такси воюют. Соразмерно, однако!
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Очень хотелось, чтобы Россия в воцну ввязалась, а вы бы потом, свои поганые ручонки, тудла запустили безнаказанно.
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Как же сильно Пиндосии хочется повоевать в Россией! Правда пушечным мясом выступят не они сами, а выставят какунить Латвию с Литвой или Польшу. Или еще каких полудурков поищут. Самых сильно ненавидящих Россию. А сами продадут им своё железо и будут барыши подсчитывать. :))
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