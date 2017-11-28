Показан новый способ взлома iPhone X
В мире | 28 ноября 2017 года, 20:45
Специалисты вьетнамской исследовательской компании Bkav выпустили вторую маску для взлома системы защиты Face ID в iPhone X. Ролик опубликован на YouTube.
На записи детально показан процесс настройки смартфона. В частности, видно, что на iPhone включены функции «Требовать внимание для Face ID» и «Распознавание внимания», которые повышают безопасность системы.
Также перед демонстрацией эксперты Bkav с нуля настроили Face ID. В результате смартфон удалось разблокировать с помощью маски.
Источник: Lenta.ru