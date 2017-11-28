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Житель Великобритании Джеймс Хоуэллс после поломки своего ноутбука выбросил в мусорное ведро жесткий диск, на котором хранилось 7500 биткоинов (около $7 млн по нынешнему курсу). Об этом пишет газета The Guardian.

Как стало известно, Хоуэллс в 2009 году занимался добычей криптовалюты. В результате чего у него получилось намайнить 7500 биткоинов.

Однако, ему пришлось прекратить добычу после того как его подруга пожаловалась, что ноутбук становится слишком шумным и горячим, когда он запускает программы для решения сложных математических задач, которые необходимы для создания новых биткоинов.

В 2010 году мужчина случайно пролил на лэптоп лимонад, поэтому он демонтировал его на детали, часть из которых была выброшена в мусорное ведро. В числе деталей был и жесткий диск ноутбука, хранивший информацию о кошельке с биткоинами.

«Я искал его везде. Я пытался извлечь файлы со всех своих USB-накопителей, со всех моих жестких дисков. Я испробовал все, искал на наличие резервного файла, или копию. И... ничего», — сказал Хоуэллс.

Он узнал, что, скорее всего, его диск находится на мусорном полигоне у Ньюпорта. Территория полигона приравнивается к размеру футбольного поля. По словам местной полиции, для того, чтобы попробовать найти диск на свалке придется привлечь команду из 15 человек и двух экскаваторов.

Уточняется, что Хоуэллс уже утратил надежду на возврат своего старого кошелька. Но на данный момент он подумывает о создании платформы для возврата утерянных биткоинов.

В свою очередь, пресс-секретарь городского совета в Ньюпорте рассказала, что искатели сокровищ не будут допущены на мусорный полигон. А если кто-то все же сможет найти жесткий диск, то ему придется вернуть деталь владельцу.

Источник: haqqin.az