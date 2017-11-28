В мире |

Турецкие хирурги прооперировали пациентку, которая жаловалась на боли в желудке и тошноту. По словам врача Айхана Чагылчы, который проводил операцию в городе Трабзон, в последнее время эти симптомы участились.

Как сообщает агентство Dogan, в ходе томографии в желудке женщины были выявлены чужеродные предметы.

Трехчасовую операцию проводили с тремя медсестрами и еще одним врачом.

Вытащили из желудка пациентки полотенце и другие предметы, — сказал врач, отметив, что три года назад женщине делали операцию Европе, и призвав коллег быть более внимательными.

Отмечается, что сейчас состояние пациентки стабильное.

Фото: life.ru

Фото: pixabay.com