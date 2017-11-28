Хирурги извлекли из желудка пациентки забытое три года назад полотенце
В мире | 28 ноября 2017 года, 16:06
Турецкие хирурги прооперировали пациентку, которая жаловалась на боли в желудке и тошноту. По словам врача Айхана Чагылчы, который проводил операцию в городе Трабзон, в последнее время эти симптомы участились.
Как сообщает агентство Dogan, в ходе томографии в желудке женщины были выявлены чужеродные предметы.
Трехчасовую операцию проводили с тремя медсестрами и еще одним врачом.
Вытащили из желудка пациентки полотенце и другие предметы, — сказал врач, отметив, что три года назад женщине делали операцию Европе, и призвав коллег быть более внимательными.
Отмечается, что сейчас состояние пациентки стабильное.
Фото: life.ru
Фото: pixabay.com