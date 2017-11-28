В мире |

На Новодевичьем кладбище в Москве захоронили прах оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Он скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

В понедельник в Москве в зале имени Чайковского Московской филармонии прошло прощание с артистом. Согласно его завещанию, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске, его родном городе.

Аллея, ведущая к месту погребения от центральных ворот кладбища, была выложена розами. Шатер рядом с могилой утопал в цветах и венках от друзей, близких, коллег и поклонников таланта, в том числе от президента, губернатора Московской области, от Большого театра, семьи дирижера Константина Орбеляна, композитора Игоря Крутого, Мариинского театра и многих других.

Процессия родственников и близких друзей, в числе которых Игорь Крутой, певец и депутат Иосиф Кобзон, адвокат Павел Астахов, депутат Вячеслав Фетисов, телеведущий Дмитрий Дибров, замминистра культуры Александр Журавский и другие, с почетным караулом проследовала от центрального входа к месту захоронения. Впереди несли деревянный крест и портрет Хворостовского.

Траурных речей не произносили. Церемонией захоронения руководил близкий друг певца Астахов, все присутствующие бросили в могилу по горсти земли согласно традиции. Урну с прахом захоронили рядом с могилой Федора Шаляпина.

После этого Астахов передал вторую урну делегации из Красноярска.

Источник: ria.ru