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В индийском штате Уттар-Прадеш стадо ослов посадили в тюрьму на четыре дня. Об этом пишет новостное агентство ANI.

Отмечается, что животных задержали после того, как их уличили в поедании дорогих растений, высаженных около здания тюрьмы. Ослов освободили спустя четыре дня благодаря вмешательству одного из местных политиков.

"Несмотря на то, что мы предупреждали хозяина этих ослов, он позволял им пастись на этой территории. Тогда мы пошли на такой необычный шаг и задержали их", — заявил начальник тюрьмы.

Как уточняет телеканал NDTV, животные были выпущены после внесения вмешавшимся политиком залога.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com