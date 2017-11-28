Акулы напали на тонущих мигрантов в Средиземном море (1)

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В мире | 28 ноября 2017 года, 21:40

В ВМС Ливии сообщили о 31 погибшем после того, как в Средиземном море опрокинулись две лодки с мигрантами, направлявшимися в Европу. Об этом сообщает The Sun.

Также сообщается о более 40 пропавших без вести. Спасатели рассказали, что на телах множества погибших видны следы от укусов акул. Некоторые из мигрантов погибли в попытке забраться на перевернутые лодки, чтобы спастись от хищных рыб.

В ВМС добавили, что на месте трагедии также находились переполненные лодки с другими группами беженцев.

"Вокруг было множество тел, и мы видели здесь четыре или пять акул, плавающих между ними. Большие синие акулы, очень агрессивный вид", — рассказал один из моряков.

Трагедия произошла примерно в 65 км от берегов Северной Африки.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
биолог28 минут назад
акулы всегда хотят кушать и беженцы для них вполне подходят как рыбный корм.
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