В мире |

США никогда не признают присоединение Крыма к РФ и хотят сначала урегулировать конфликт на востоке Украины.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью американской газете Politico, опубликованном в понедельник.

"Мы не признаем вторжение России и оккупацию Крыма, но если мы сможем достичь какого-то прогресса по другому вопросу, по ситуации в Донбассе, то мы должны это сделать", - отметил он.

По словам Волкера, каждый раз на встречах с помощником президента России Владиславом Сурковым он "поднимает вопрос о Крыме".

"Я сделал это и во время последней встречи [в Белграде 13 ноября], - отметил он. - Но русские сказали: "Мы не собираемся обсуждать Крым". Важно подчеркнуть, что по этому вопросу у нас сохраняются разногласия".

Корреспондент Politico поинтересовалась, означает ли это, что "наши внуки будут смотреть на карту Крымского полуострова, включенного в состав России".

"Когда я рос, на географических картах была сноска касательно стран Балтии, что США не признают насильственное включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Я думаю, нечто подобное будет на картах и в случае с Крымом", - ответил Волкер.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого за присоединение полуострова к России проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

США и Европейский союз отказались признавать независимость Крыма и его присоединение к России.

Источник: ИТАР-ТАСС