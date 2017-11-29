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Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает Yonhap News Agency‏ со ссылкой на Объединенный штаб начальников штабов Южной Кореи.

Как следует из заявления, эта ракета способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов, сообщает агентство.

КНДР завила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Известно, что пуск был произведен в северокорейской провинции Пхенан-Намдо в среду рано утром.

Ракета была запущена в восточном направлении. Военные Южной Кореи и США сейчас анализируют эти данные

Ранее Правительство Японии предупредило о подготовке очередного ракетного испытания властями Северной Кореи.

(2nd LD) N. Korea fires ballistic missile: S. Korea's military https://t.co/qyYewphnXl — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 28 ноября 2017 г.

Источник: russian.rt.com