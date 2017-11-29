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Бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, которую генпрокуратура просила объявить в международный розыск по делу о хищениях, передала журналистам письмо, в котором заявила, что у следствия не может быть никаких доказательств мошенничества со стороны ее и ее бывших коллег.

В письме, которое публикует интернет-издание "Медуза", Воронова отмечает, что за три с половиной года работы студия подготовила более ста различных мероприятий, и в ходе их подготовки многие вещи приходилось приобретать за наличные деньги.

По ее словам, несмотря на наличный расчет и другие возникающие трудности, все расходы тщательно документировались, однако независимый аудит "Седьмой студии", проведенный в 2014 году, все равно выявил серьезные бухгалтерские нарушения.

Воронова утверждает, что все ошибки были допущены главным бухгалтером студии Ниной Масляевой, однако та якобы решила не участвовать в их исправлении и в итоге уволилась из проекта.

Что касается самого руководителя студии Кирилла Серебренникова, то он, по словам Вороновой, вообще не интересовался финансовой стороной работы студии и практически не бывал в офисе, где выдавались деньги.

"Нет и не может быть никаких доказательств "хищений", совершенных Серебренниковым, [экс-директором "Гоголь-центра" Алексеем] Малобродским и мной, - кроме не соответствующих действительности показаний главного бухгалтера "Седьмой студии" [Нины Масляевой], направленных на оговор заведомо невиновных лиц, в том числе и меня, с целью избежать собственной уголовной ответственности", - пишет Воронова.

На данный момент по делу "Седьмой студии" проходят ее руководитель Кирилл Серебренников, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Кирилла Серебренникова задержали в ночь на 22 августа в Санкт-Петербурге. Режиссера привезли в Следственный комитет в Москву, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что в 2011-2014 годах Серебренников организовал хищение 68 млн рублей (1,15 млн долларов), выделенных из бюджета на проект "Платформа". Если вина режиссера будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Серебренников вину не признает.

За исключением Масляевой, все подозреваемые отрицают обвинения. В июне бывший главбух полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, а в начале августа стало известно, что она дала показания против Серебренникова.