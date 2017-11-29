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Во время проведения реставрационных работ в Иерусалимской церкви специалисты Афинского национального технического университета взяли пробы раствора известняка с мраморной плиты погребального ложа Иисуса. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследования показали, что этот мрамор датируется 345 годом нашей эры. Эта дата соответствует времени, когда первый христианский римский император Константин приказал, чтобы гробница была закреплена в новой церкви.

Отмечается, что храм находится на том месте, куда, согласно Евангелию, поместили Христа после распятия.

Источник: life.ru