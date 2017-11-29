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Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию, опубликованную в соцсети на прошлой неделе.

Речь идет о фотографии, на которой изображены две собаки, причем голова одной из них на первый взгляд кажется деформированной.

​Если приглядеться, становится ясно, что у пса всего лишь повернута голова.

У многих комментаторов ушло довольно много времени на то, чтобы как следует рассмотреть снимок.

"Спасибо. Я только что провел две минуты, поворачивая телефон и пытаясь рассмотреть собаку, убеждая себя в том, какие хорошие у нее хозяева, раз забрали такую бедняжку, и утешаясь тем, что она ничего не знает о своих отличиях. И все это только для того, чтобы узнать, что с ней все в порядке", — пишет пользователь HerpesHummus.

"Мои первые мысли были "почему это существо до сих пор живо!", — пишет LadyPoecilotheria. "Я думал, он просто мега деформирован", — пишет Tpmbyrne.

"А вот я сначала увидел собаку правильно и не сразу понял, что не так. Но потом я смог разглядеть ее под другим углом… Черт возьми, напоминает собаку, которую телепортировали в фильме "Муха-2", — пишет telephas1c.

"Мой мозг не видел в этом смысла не менее 10 секунд", — пишет frankythecacus.

В последнее время пользователи соцсетей часто публикуют фото с оптическими иллюзиями, многие из которых впоследствии становятся вирусными.

Источник: ria.ru

Фото: i.redd.it