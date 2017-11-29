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Лондонская студия Denizen Works выиграла конкурс на лучший проект церкви, которая будет свободно перемещаться по всем водным дорогам британской столицы. Предполагается, что плавучий храм и общинный центр будет заплывать в разные районы города и привлекать новых новообращенных.

Как отмечает Inhabitat, созданная с "акцентом на развитие связей между приходами", плавающая церковь площадью 60 кв. метров будет привлекать внимание своей необычной формой.

Так, например, когда храм будет находиться на стоянке, его крыша будет раскрываться, обеспечивая естественный свет для внутренних помещений.

А ночью крыша будет превращаться в сияющий маяк. Архитекторы, создавшие плиссированные структуры, говорят, что вдохновлялись церковными органами и откидными крышами ретроавтомобилей.

Плавучий храм будет приспособлен не только для проведения богослужений, но и легко преобразуется в общинный центр и место проведения общественных мероприятий - детских и семейных праздников, концертов, ужинов, выставок, занятий йогой, классов искусств и заседаний клубов любителей книг.

Храм отправится в свое первое плаванье в декабре 2018 года.

Источник: realty.newsru.com

Фото: dezeen.com