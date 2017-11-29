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Великобритания и Европейский союз достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем в размере 60 млрд евро, сообщили британские СМИ.

Первой об этом написала газета The Telegraph со ссылкой на источники в обеих делегациях. Затем информацию о соглашении подтвердили также источники других изданий и информационных агентств.

Названная сумма - это приблизительные расчеты, итоговая компенсация будет зависеть от того, каким образом стороны будут рассчитываться по финансовым обязательствам друг перед другом. В итоге Лондон может заплатить Брюсселю 45-55 млрд евро, пишет The Telegraph.

По расчетам Еврокомиссии, Великобритания должна выплатить средства до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, она обязалась участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на 2014-2020 гг.

Как сообщалось ранее, сумма претензий Евросоюза к Лондону составляет 60 млрд евро. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что Лондон не отказывается от своих обязательств, но ни разу не назвала сумму, которую готово заплатить Соединенное Королевство, отмечает Deutsche Welle.

Финансовые обязательства Великобритании перед ЕС являются одним из ключевых вопросов, без ответа по которым Евросоюз отказывается переходить ко второй фазе переговоров по Brexit.

Кроме того, Брюссель хочет добиться от Лондона ясности в таких вопросах, как права граждан каждой из сторон после завершения процесса Brexit и обустройство границы между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией.

Источник: interfax.ru

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