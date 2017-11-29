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Реализуемая Северной Кореей ядерная программа не представляет угрозы для других стран, если они не проявляют враждебности, заверили в Пхеньяне, комментируя совершенный накануне запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

"Разработка и развитие стратегического оружия КНДР нацелены на защиту суверенитета страны и территориальной целостности от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США и обеспечение мирной жизни народа", - говорится в заявлении правительства КНДР.

"Мы еще раз торжественно заявляем, что это не будет представлять собой угрозу для любых стран и регионов, пока не нарушены будут интересы нашего государства", - отмечается в заявлении, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне также подчеркнули, что испытательный запуск был проведен под максимально высоким углом и не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

Как сообщалось, КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая, как говорится в заявлении северокорейского правительства, способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов. По данным Пхеньяна, ракета пролетела 950 км и достигла максимальной высоты 4475 км. В воздухе она находилась 53 минуты.

Источник: newsru.com