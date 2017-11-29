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Антидискриминационные советники FIFA порекомендовали представителям ЛГБТ-сообщества с осторожностью отнестись к поездке в Россию на грядущий мундиаль. Организация FARE собирается выпустить специальную памятку, сообщает агентство AP.

В первую очередь представители FARE (Football Against Racism in Europe) предостерегают геев и лесбиянок от публичного проявления своей любви.

"Опасно ли держаться за руки в публичном месте в России? Это зависит от города и времени суток", — сообщает FARE.

В будущей памятке будут затронуты юридические вопросы и советы, как вести себя на стадионе и за его пределами.

FARE собирается разобраться, можно ли демонстрировать радужный флаг (символ ЛГБТ) во время игр. Однозначного ответа нет, однако FIFA запрещает любые политические акции на спортивных состязаниях. Антидискриминационная организация также затронет проблему расизма на российских стадионах. За последние два года советники ФИФА зафиксировали 89 расистских инцидентов на матчах, где играли российские команды.

"На чемпионате мира по футболу в России мы надеемся на уважение прав каждого человека, считая меньшинства", — заявил глава департамента устойчивого развития FIFA Федерико Аддиеки. Представитель футбольной ассоциации также сообщил, что уверен в высоком уровне организации мундиаля с российской стороны.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com