Компания Google обновила облик иконки с чизбургером в наборе эмодзи, разместив кусок сыра поверх котлеты. Таким образом, разработчики отреагировали на критику пользователей, назвавших неправильной предыдущую версию иконки, на которой сыр был изображен под котлетой.

Как пишет TJ, пока что обновленная версия иконки доступна в бета-версии мобильной OC Android 8.1 для разработчиков. Кроме того, Google поменяла иконку с кружкой пива, которую некоторые пользователи подвергли критике, заметив, что шапка пены лежит на полупустой кружке. Теперь иконка изображает полную кружку пива.

@Emojipedia It looks like Google fixed the beer and burger emojis in the latest 8.1 developer preview. The nightmare is over. pic.twitter.com/4tiRHLpJOm