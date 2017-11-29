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Хорватский генерал Слободан Пральяк, который принял яд во время заседания Гаагского трибунала, умер. Об этом сообщает AP.

Медики пытались спасти жизнь обвиняемого по делу о военных преступлениях, совершённых в бывшей Югославии. Однако он умер.

Добавим, что до сих пор не установлено, какой именно яд принял Пральяк.

Как уже сообщалось, международный трибунал рассматривал жалобу генерала на приговор о 20 годах заключения, вынесенный ему в 2013 году. Как только он услышал, что решение остаётся в силе, Пральяк принял яд.