Умер хорватский генерал, выпивший яд на заседании в Гаагском трибунале (5)

фото

В мире | 29 ноября 2017 года, 16:09

Хорватский генерал Слободан Пральяк, который принял яд во время заседания Гаагского трибунала, умер. Об этом сообщает AP.

Медики пытались спасти жизнь обвиняемого по делу о военных преступлениях, совершённых в бывшей Югославии. Однако он умер.

Добавим, что до сих пор не установлено, какой именно яд принял Пральяк.

фото

Как уже сообщалось, международный трибунал рассматривал жалобу генерала на приговор о 20 годах заключения, вынесенный ему в 2013 году. Как только он услышал, что решение остаётся в силе, Пральяк принял яд.

Источник: L!FE.ru
Комментарии 5
Прокурор1 час назад
Это не суд, а судилище!!!
1
Ответить
кот1 час назад
Гаагский трибунал-хкже сталинской тройки-циничные убийцы.
1
Ответить
РусЯ1 час назад
А судьи кто были, НАЦИСТЫ ???
Или индейки из США ?
1
Ответить