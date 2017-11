В мире |

Датские военные водолазы подняли со дня бухты Кёге человеческую руку, предположительно принадлежавшую шведской журналистке Ким Валл.

Как говорится в сообщении, распространенном в среду полицейским управлением Копенгагена, обнаруженные останки к настоящему моменту не были опознаны.

"Новая находка пока что не изучалась специалистами, но она была сделана в том же районе, где нашли вторую руку [20 ноября], и она была схожим образом утяжелена с помощью обрезков труб", — отметил замначальника полицейского управления Копенгагена Енс Мёллер Енсен. — По этой причине мы полагаем, что находка относится к делу об убийстве на подводной лодке".

За последние три месяца в бухте Когё были также обнаружены туловище, голова и ноги Валл. Некоторые из частей тела женщины находились в пластиковых сумках, где также лежали тяжелые металлические предметы.

Ким Валл пропала 10 августа, отправившись на морскую прогулку вместе с датским изобретателем Петером Мадсеном, у которого до этого взяла интервью. Они отплыли из Копенгагена на принадлежащей ему подводной лодке "Наутилус", которая на следующий день затонула в бухте Кёге недалеко от датской столицы.

Как говорили свидетели, а позже подтвердили эксперты, 18-метровая субмарина была затоплена специально. Обстоятельства дела привлекли внимание прессы по всему миру.

Мадсен, который сразу был задержан по подозрению в убийстве Валл, категорически отрицает свою виновность, однако уже несколько раз менял показания.

Первоначально он утверждал, что высадил женщину на берег, затем, когда в море нашли ее туловище, заявил, что она погибла в результате несчастного случая, получив удар по голове металлической дверью входного люка подлодки.

Вплоть до недавнего времени он отрицал, что расчленил ее тело, перед тем, как сбросить в море, а когда экспертиза не обнаружила следов травмы на голове женщины, предположил, что причиной ее смерти могло стать отравление угарным газом. Следствие считает Мадсена виновным в убийстве, и на основании экспертизы останков Валл пришло к выводу, что преступление было сексуально мотивированным.

46-летний Мадсен — известный в Дании инженер и предприниматель. Широкую известность он получил не только как создатель трех самодельных подлодок, но и как лидер команды энтузиастов, разрабатывающих максимально дешевые в производстве космические ракеты.

Ким Валл, которой было 30 лет, родилась и выросла в Швеции, однако в последние годы жила в США. Она была журналистом-фрилансером, работала с разными темами, сотрудничала с The New York Times, The Guardian, Foreign Policy и должна была написать статью о Мадсене для популярного американского журнала Wired.