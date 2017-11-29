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"Лаборатория Касперского" предупредила соцсеть, а также Google о замаскированных под дополнения к "ВКонтакте" вредоносных программах. "Лаборатория Касперского" обнаружила в магазине Google Play 85 приложений, ворующих данные пользователей "ВКонтакте" для входа в соцсеть.

— На данный момент все обнаруженные приложения, содержавшие вредоносный код, удалены из Google Play, — говорится в сообщении разработчика антивирусного ПО.

Большинство приложений были замаскированы под разные дополнения для "ВКонтакте", например для скачивания музыки или отслеживания посетителей страницы, причём наиболее популярное из таких приложений было установлено более миллиона раз. Уточняется, однако, что изначально игровое приложение не содержало вредоносного кода, оно было добавлено лишь в октябре текущего года.

По мнению специалистов "Лаборатории Касперского", чаще всего злоумышленники использовали украденные данные для раскрутки групп в соцсети.