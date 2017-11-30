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Правительство Литвы одобрило решение передать Украине вооружение и боеприпасы общей стоимостью почти €2 млн. Об этом сообщили в пресс-службе литовского Минобороны.

«Передача имущества является частью последовательной и всесторонней помощи Литвы Украине в укреплении оборонных мощностей и обеспечении суверенитета государства», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Литва передаст более 7 тыс. автоматов Калашникова, почти 2 млн патронов, более 80 пулемётов, более десяти миномётов, а также противотанковое и прочие виды вооружения.

Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы намерено передать Украине вооружение общей стоимостью почти €2 млн.

Кроме того, в Госдепартаменте США заявили, что Соединённые Штаты продолжают рассматривать вопрос предоставления Украине летального оружия.