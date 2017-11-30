Литва передаст Украине вооружений почти на €2 млн (2)
Правительство Литвы одобрило решение передать Украине вооружение и боеприпасы общей стоимостью почти €2 млн. Об этом сообщили в пресс-службе литовского Минобороны.
«Передача имущества является частью последовательной и всесторонней помощи Литвы Украине в укреплении оборонных мощностей и обеспечении суверенитета государства», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Литва передаст более 7 тыс. автоматов Калашникова, почти 2 млн патронов, более 80 пулемётов, более десяти миномётов, а также противотанковое и прочие виды вооружения.
Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы намерено передать Украине вооружение общей стоимостью почти €2 млн.
Кроме того, в Госдепартаменте США заявили, что Соединённые Штаты продолжают рассматривать вопрос предоставления Украине летального оружия.