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Национальная служба здравоохранения Великобритании обратилась с призывом к местным советам и торговым центрам запретить рождественские туры грузовиков Coca-Cola из-за ухудшения здоровья детей. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Дункан Селби, исполнительный директор организации Public Health England, раскритиковал ежегодную кампанию, где украшенные грузовики, посещают крупные города королевства. Комментарии Селби появились на фоне публикации нового исследования, согласно которому, в большинстве мест, где проходит тур, у детей зафиксирован высокий уровень ожирения и кариеса.

«Крупные бренды, путешествующие по стране в Рождество, рекламируют свои самые сладкие продукты для детей и увеличивают продажи, не помогая семьям делать выбор в польщу здорового образа жизни», — сказал Селби.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola и PepsiCo снизят содержание сахара в своих напитках для Сингапура.