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Американская биржа NASDAQ планирует запустить торги фьючерсами на биткоин, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечается, запуск торгов произойдет в 2018 году.

На данный момент курс биткоина превышает 10,2 тысяч долларов. Рекорд, установленный 29 ноября, составляет 11427 долларов.

Биткоин перевалил за 10 тысяч долларов 28 ноября. За два дня до этого он торговался на отметке в 9 тысяч. Рыночная капитализация биткоина достигла 165,85 миллиарда долларов.

27 ноября популярного американского предпринимателя Илона Маска заподозрили в создании биткоина, однако сам Маск позднее эту информацию опроверг, признавшись, что в свое время ему подарили несколько биткоинов, но он их потерял.