В мире |

В Китае вооружённый канцелярским ножом мужчина проник на территорию одной из начальных школ и ранил пятерых учеников. Как сообщает газета Nanguo Dushibao, инцидент произошёл в островной провинции Хайнань на юге страны.

Школьники были госпитализированы. По сообщениям врачей, их жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала подозреваемого, начато расследование.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download