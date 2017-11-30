В Китае мужчина устроил резню в начальной школе
В мире | 30 ноября 2017 года, 09:26
В Китае вооружённый канцелярским ножом мужчина проник на территорию одной из начальных школ и ранил пятерых учеников. Как сообщает газета Nanguo Dushibao, инцидент произошёл в островной провинции Хайнань на юге страны.
Школьники были госпитализированы. По сообщениям врачей, их жизни ничего не угрожает.
Полиция задержала подозреваемого, начато расследование.
фото freeimages.com, pexels.com-Free Download
Источник: L!FE.ru