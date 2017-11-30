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Центральное телевидение КНДР впервые показало кадры подготовки и пуска новой ракеты "Хвасон-15", которая, как утверждается, способна поразить цели на всей территорию США и может нести особо мощный боезаряд. Кадры показала японская телекомпания NHK.

Телекамеры запечатлели ракету, стоящую глубокой ночью на пусковом комплексе, и сам пуск. Также была показана передвижная самоходная пусковая платформа, на которой перевозили двухступенчатую ракету.

Японские специалисты отметили, что такой тип самоходной пусковой платформы они видят впервые – она оснащена 9-ю колесами с каждой стороны.

Ракета, выпустив оранжевый столб пламени, вертикально уходит в черное небо – этот момент северокорейские операторы добросовестно показали с разных углов и ракурсов и с разной степень приближения.

Пуском руководил лидер страны Ким Чен Ын. Он давал распоряжения специалистам, а затем внимательно наблюдал за пуском.

Напомним, как ранее писал Mixnews,Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность полета 950 километров.

Полет продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Ракета не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

Источник: ria.ru