ВИДЕО: эксперимент с жидким азотом вышел из-под контроля в прямом эфире
Эксперимент с жидким азотом в прямом эфире австралийского телевидения едва не закончился плачевно для одной из ведущих.
Во время сюжета утреннего шоу Studio 10 на десятом канале учитель физики и блогер Джейкоб Стриклинг заполнял бутылки с кока-колой жидким азотом, чтобы потом запускать их наподобие ракет.
После успешного эксперимента он предложил ведущей Натарше Беллинг повторить "фокус" вместе с ним: он должен был залить жидкий азот в бутылку, а она по его команде должна была ее перевернуть.
Ведущая явно не отдавала себе отчет в том, что она делает.
"Я повторял это дважды, вы должны были следить", — заявил Стриклинг.
"Я не смотрела", — говорит Беллинг, после чего неожиданно переворачивает бутылку, которая затем с огромной скоростью проносится в сантиметрах от ее головы.
Ведущая не получила никаких травм, но на какое-то время ее оглушило.
В комментариях к видео пользователи раскритиковали как ведущую, так и блогера, позволяющего себе подобные эксперименты и подвергающего опасности окружающих. Почти все сходятся во мнении, что бутылка могла убить девушку.
Источник: ria.ru