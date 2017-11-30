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Эксперимент с жидким азотом в прямом эфире австралийского телевидения едва не закончился плачевно для одной из ведущих.

Во время сюжета утреннего шоу Studio 10 на десятом канале учитель физики и блогер Джейкоб Стриклинг заполнял бутылки с кока-колой жидким азотом, чтобы потом запускать их наподобие ракет.

После успешного эксперимента он предложил ведущей Натарше Беллинг повторить "фокус" вместе с ним: он должен был залить жидкий азот в бутылку, а она по его команде должна была ее перевернуть.

Ведущая явно не отдавала себе отчет в том, что она делает.

"Я повторял это дважды, вы должны были следить", — заявил Стриклинг.

"Я не смотрела", — говорит Беллинг, после чего неожиданно переворачивает бутылку, которая затем с огромной скоростью проносится в сантиметрах от ее головы.

Ведущая не получила никаких травм, но на какое-то время ее оглушило.

В комментариях к видео пользователи раскритиковали как ведущую, так и блогера, позволяющего себе подобные эксперименты и подвергающего опасности окружающих. Почти все сходятся во мнении, что бутылка могла убить девушку.

Источник: ria.ru