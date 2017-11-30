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На Тайване щенок сломал все диски хозяина с фильмами для взрослых. Об этом пишет Metro.

28-летний Чунь Ю-Тсэ начал собирать порнографические материалы, включая видеокассеты, диски и журналы, как только ему исполнилось 18 лет. Однако его пес по кличке Момо уничтожил 10-летнюю коллекцию за несколько часов.

По словам Чунь Ю-Тсэ, пес ничего себе не повредил во время поедания пластика. Питомца он не стал ругать, но в качестве наказания приготовил и съел отбивные из баранины прямо перед его носом, не поделившись ни одним кусочком.

Источник: life.ru

Фото: imgur.com/a/fPMfM#NYLJGMH