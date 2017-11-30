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У собак в два раза больше, чем у кошек, нейронов в коре головного мозга – области, отвечающей за мышление, планирование и сложное поведение, установили ученые. Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroanatomy.

Исследователи сравнили мозг нескольких видов животных, включая кошек, собак, львов, бурых медведей, енотов, хорьков. Как оказалось, у собак в коре головного мозга насчитывается около 530 млн нейронов, в то время как у кошек – лишь 250 млн (для сравнения, в коре человеческого мозга около 16 млрд нейронов).

По мнению исследователей, количество нейронов именно в этой области определяет способность животного делать выводы исходя из прошлого опыта.

Впрочем, по мнению авторов работы, кошки наверняка не глупы, просто их труднее изучать.

Так, в начале 2017 года японские ученые пришли к выводу, что кошки не глупее собак – они способны запомнить то, что с ними происходит, и при необходимости выуживать из памяти нужную информацию.

Кроме того, внимание исследователей привлекли еноты – несмотря на малый размер, по количеству нейронов коры головного мозга они не уступают собакам.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com