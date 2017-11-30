В мире |

Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Британии Терезе Мэй сосредоточиться на проблеме терроризма в Великобритании, в ответ на ее критические замечания после опубликованных в "Твиттере" американского президента видео ультраправого толка.

"Не фокусируйтесь на мне, сфокусируйтесь на радикальном исламском терроризме внутри Соединенного королевства. У нас все прекрасно!" - написал Трамп у себя в "Твиттере".

Ранее президент США разместил на своей странице в "Твиттере" три провокационных видео британской ультраправой организации.

Представитель Терезы Мэй написал, что было "ошибкой со стороны президента делать это".

США и Великобритания - близкие союзники, отношения которых часто называют "особыми". Тереза Мэй была первым зарубежным лидером, посетившим Дональда Трампа в Белом доме после его избрания президентом.