"Не фокусируйтесь на мне": Трамп обрушился на Мэй после ее критики в свой адрес (3)
Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Британии Терезе Мэй сосредоточиться на проблеме терроризма в Великобритании, в ответ на ее критические замечания после опубликованных в "Твиттере" американского президента видео ультраправого толка.
"Не фокусируйтесь на мне, сфокусируйтесь на радикальном исламском терроризме внутри Соединенного королевства. У нас все прекрасно!" - написал Трамп у себя в "Твиттере".
Ранее президент США разместил на своей странице в "Твиттере" три провокационных видео британской ультраправой организации.
Представитель Терезы Мэй написал, что было "ошибкой со стороны президента делать это".
США и Великобритания - близкие союзники, отношения которых часто называют "особыми". Тереза Мэй была первым зарубежным лидером, посетившим Дональда Трампа в Белом доме после его избрания президентом.
У тебя в твоем доме твоим детям продают наркоту, психи расстреливают церкви и школы(не исламисты), вы просадили миллиарды баксов в Афганистане и не можете победить кучку муджахедов со списанными совковыми калашами. Либералы и конфедераты готовы сгрысть друг-друга, всё население сидит на ипотеках и кредитах, а ты борешься с исламистами имея в своей стране ничтожных 2-3% населения мусульман, которые при всём желании ничего в стране не поменяют, да и те по большей части - либеральные модернизаторы и суфисты.
А теперь сравни себя с англией. У них всё круче некуда. Они полностью контролируют свою внутреннюю и внешнюю политику, у них национальные достоянии со времен колоний, их население не поделено на два лагеря, они являются штаб-квартирой традиционалистов и консерваторов и роялы курируют всех консерваторов европы.
Жалкая псина, у которой в реальном времени изо дня на день собираются отобрать власть, а он вякает на тех, о ком не имеет ни знаний, ни контактов.
Но в любом случае, спасибо, что делаете нас сильнее и злее, господа исламофобы.