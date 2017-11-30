"Не фокусируйтесь на мне": Трамп обрушился на Мэй после ее критики в свой адрес (3)

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В мире | 30 ноября 2017 года, 16:41

Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Британии Терезе Мэй сосредоточиться на проблеме терроризма в Великобритании, в ответ на ее критические замечания после опубликованных в "Твиттере" американского президента видео ультраправого толка.

"Не фокусируйтесь на мне, сфокусируйтесь на радикальном исламском терроризме внутри Соединенного королевства. У нас все прекрасно!" - написал Трамп у себя в "Твиттере".

Ранее президент США разместил на своей странице в "Твиттере" три провокационных видео британской ультраправой организации.

Представитель Терезы Мэй написал, что было "ошибкой со стороны президента делать это".

США и Великобритания - близкие союзники, отношения которых часто называют "особыми". Тереза Мэй была первым зарубежным лидером, посетившим Дональда Трампа в Белом доме после его избрания президентом.

Источник: BBC Russian
Комментарии 3
Muslim38 минут назад
У меня другой вопрос к Трампу: почему тебя исламские террористы, которые всего убили 5 тысяч. жителей запада со времен вторжения в Афганистан - беспокоят больше, чем нарко-картели, преступные синдикаты, банды, преступность и нелегальная продажа органов на границе с Мексикой? Которые еженедельно убивают столько, сколько не смогли мусульмане за 30 лет.

У тебя в твоем доме твоим детям продают наркоту, психи расстреливают церкви и школы(не исламисты), вы просадили миллиарды баксов в Афганистане и не можете победить кучку муджахедов со списанными совковыми калашами. Либералы и конфедераты готовы сгрысть друг-друга, всё население сидит на ипотеках и кредитах, а ты борешься с исламистами имея в своей стране ничтожных 2-3% населения мусульман, которые при всём желании ничего в стране не поменяют, да и те по большей части - либеральные модернизаторы и суфисты.

А теперь сравни себя с англией. У них всё круче некуда. Они полностью контролируют свою внутреннюю и внешнюю политику, у них национальные достоянии со времен колоний, их население не поделено на два лагеря, они являются штаб-квартирой традиционалистов и консерваторов и роялы курируют всех консерваторов европы.

Жалкая псина, у которой в реальном времени изо дня на день собираются отобрать власть, а он вякает на тех, о ком не имеет ни знаний, ни контактов.

Но в любом случае, спасибо, что делаете нас сильнее и злее, господа исламофобы.
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Alex11 минут назад
...у нас всё прекрасно !...ей богу мне понравилось , тот ещё шЮтник ....
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каджич19 минут назад
Недумаю.что необходимо так бурно реагировать на обмен малявами двух представителей стран где воровские понятия.уже.столетиями приведены под евростандарты.т.е.в закон.
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