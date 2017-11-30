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Принц Уильям передал Санта-Клаусу письмо, написанное от руки его сыном, 4-летним принцем Джорджем, сообщает Daily Mail.

Листок с пожеланиями от сына герцог Кембриджский передал Санта-Клаусу во время посещения одного из рождественских рынков в Хельсинки. Несмотря на то, что принц мог попросить на Рождество пять подарков, он ограничился только одним — это полицейская машина.

Находясь с визитом в Финляндии, принц Уильям также побывал на ежегодной технологической конференции Slush в столице страны и поиграл там с игрушечными лошадками.

Ранее сообщалось, что принц Уильям пошутил о предстоящей свадьбе брата.