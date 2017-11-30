В мире |

Первую партию билетов на конкурс «Евровидение», который пройдет в Португалии в 2018 году, раскупили за минуты, сообщается на сайте мероприятия.

Продажи стартовали в четверг, 30 ноября. Были доступны билеты на стоячие места на финал.

Следующая партия поступит 20 декабря. В общей сложности запланировано четыре этапа продаж.

Ранее СМИ сообщали, что организаторы «Евровидения» отказались защищать конкурсантов.