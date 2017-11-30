Первую партию билетов на "Евровидение-2018" раскупили за минуты
В мире | 30 ноября 2017 года, 18:39
Первую партию билетов на конкурс «Евровидение», который пройдет в Португалии в 2018 году, раскупили за минуты, сообщается на сайте мероприятия.
Продажи стартовали в четверг, 30 ноября. Были доступны билеты на стоячие места на финал.
Следующая партия поступит 20 декабря. В общей сложности запланировано четыре этапа продаж.
Ранее СМИ сообщали, что организаторы «Евровидения» отказались защищать конкурсантов.
Источник: Газета.ru