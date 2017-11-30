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Российские зрители выбрали худшие отечественные фильмы. Рейтинг на основе отзывов с портала «Кинопоиск» и мнений читателей опубликовало РИА Новости.

Наименее популярной лентой оказались «Защитники» Сарика Андреасяна. В антитопе «Кинопоиска» рейтинг картины составляет 3,1, это один из двух фильмов 2017 года, вошедших в список. Второй картиной этого года в рейтинге стал «Крым».

На вторую строчку пользователи поместили ленту «Кавказская пленница!» 2014 года. Ремейк комедии Леонида Гайдая получил отметку в 2,1 на «Кинопоиске».

Среди других худших российских фильмов — «Самый лучший фильм 2», «Взломать блогеров» и «Бригада: наследник».

Ранее в ноябре издание NME составило список самых великих из плохих фильмов всех времен и народов. Рейтинг приурочен к выходу на американские экраны ленты «Горе-творец» Джеймса Франко. Картина рассказывает историю съемок легендарного фильма «Комната» режиссера, продюсера и сценариста Томми Уайсо. Критики считают «Комнату» «Гражданином Кейном» плохим кино.